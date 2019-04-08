Экономика

О начале «синхронного замедления» глобальной экономики предупредила FTГазета.Ru 20:43

Мировая экономика вступила в этап "синхронного замедления". Об этом сообщает The Financial Times. По данным издания, в мире ухудшаются индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели.
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О начале «синхронного замедления» глобальной экономики предупредила FT

Газета.Ru20:43

FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики

Коммерсантъ17:58

The Financial Times: мировая экономика замедлила рост

Красная весна13:09

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

РБК11:07
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Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Движение поездов на Сокольнической линии метро полностью запустили

Обновлено в 07:05
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Культура

Иркутская команда победила в телешоу «Сто к одному»

Обновлено в 22:06
Политика

Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен встретится с президентом страны Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации.
Обновлено в 17:50
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Происшествия

В Судане полностью отключили электроэнергию

В Судане произошло полное отключение электроэнергии, передает Reuters.
Обновлено в 13:15
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина

Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено в 21:51
Происшествия

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Политика

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:15
Происшествия

На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе

Обновлено в 21:52
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Экономика

В Приморье появится производство консервной упаковки для морепродуктов

Компания «Восточный берег», которая является резидентом свободного порта Владивосток, наладит в Приморье выпуск консервной упаковки для морепродуктов.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

В США высоко оценили новые подствольные гранатометы России

Обновлено в 14:05
Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Наука

В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Происшествия

Пьяный житель Саратова свалил вину в ДТП на свою собаку

В Саратове нетрезвый водитель пытался доказать, что в момент ДТП за рулём автомобиля находилась его собака.
Обновлено в 17:36
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