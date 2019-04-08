Экономика
О начале «синхронного замедления» глобальной экономики предупредила FTГазета.Ru 20:43
Мировая экономика вступила в этап "синхронного замедления". Об этом сообщает The Financial Times. По данным издания, в мире ухудшаются индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели.
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Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Культура
Иркутская команда победила в телешоу «Сто к одному»
Обновлено в 22:06
Политика
Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку
Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен встретится с президентом страны Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Судане полностью отключили электроэнергию
В Судане произошло полное отключение электроэнергии, передает Reuters.
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено в 21:51
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Экономика
В Приморье появится производство консервной упаковки для морепродуктов
Компания «Восточный берег», которая является резидентом свободного порта Владивосток, наладит в Приморье выпуск консервной упаковки для морепродуктов.
Обновлено в 22:00
Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Происшествия
Пьяный житель Саратова свалил вину в ДТП на свою собаку
В Саратове нетрезвый водитель пытался доказать, что в момент ДТП за рулём автомобиля находилась его собака.
Обновлено в 17:36