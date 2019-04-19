Армия и оружие
О гибели трех ополченцев заявили в ДНРГазета.Ru 16:10
Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинские силовики предприняли попытку проникнуть на территорию ДНР.
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