Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online вчера в 02:46
Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
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с чего всё началось
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.Коммерсантъ23 июня в 18:42
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Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису
Вести.Финансвчера в 07:26
Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 04:04
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Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Обновлено в 02:17
Политика
МИД Украины назвал недопустимой уступкой решение ПАСЕ по России
Украинский МИД считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой», говорится в комментарии на сайте ведомства.
Обновлено в 01:52
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме
Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Реал» нашёл альтернативу Погба
Руис рассматривается Зинедином Зиданом как альтернатива Кристиану Эриксону и Полю Погба, по трансферам которых "галактикос" не могут договориться.
Обновлено в 02:16
ЖКХ
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Мощное укрепление рубля мешает рынку акций
Риски опять же связаны преимущественно лишь с торговыми войнами, которые ведет Дональд Трамп. Рубль тем временем продолжает укрепляться.
Обновлено в 01:55
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 20:11
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Обновлено вчера в 22:57
Космос
Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей
В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Трамп захотел разорвать договор с Японией
Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности.
Обновлено в 01:53
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Политика
Стало известно, сколько тратят чиновники в ходе зарубежных поездок
Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 миллиона рублей, а министр промышленности Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Насри может перебраться в Австралию
Бывший полузащитник "Вест Хэма" Самир Насри может продолжить карьеру в чемпионате Австралии, пишет Herald Sun.
Обновлено в 01:25