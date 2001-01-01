Политика
О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадионаЭкономика сегодня вчера в 14:46
На странице НСК в социальной сети Facebook было сказано, что в адрес «Олимпийского» не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между Зеленским и Порошенко.
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О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона
Экономика сегоднявчера в 14:46
У Порошенко высмеяли предложение Зеленского провести дебаты на НСК «Олимпийский»
Российский Диалогвчера в 14:33
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:46, Ашберн
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Транспорт
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В общей сложности до конца года может быть установлено 600 новых стационарных камер, после чего их общее количество в Москве превысит 2 тыс. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рассказали RT, что сейчас на улицах города установлено 1463 стационарных комплекса.
Обновлено в 02:10
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Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии
Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Происшествия
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Обновлено в 01:09
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Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
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В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
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Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
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«Люди, которые пьют одну-две чашки кофе в день, повышают для себя риск развития рака легких», - заявили исследователи.
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В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
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