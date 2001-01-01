Политика

О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадионаЭкономика сегодня вчера в 14:46

На странице НСК в социальной сети Facebook было сказано, что в адрес «Олимпийского» не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между Зеленским и Порошенко.
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О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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