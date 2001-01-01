О чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионовRT на русском 16:18

За год, прошедший с момента предыдущего финала Лиги чемпионов, «Ливерпуль» стал более стабильной командой и сохранил все свои лучшие качества. Об этом накануне матча с «Тоттенхэмом» в Мадриде заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

О чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов

Общество Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.

Политика ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Экономика Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.

Кино Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Футбол Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018.

Политика В Антиохийском патриархате не исключают низложения Варфоломея В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия.

Футбол «Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.

Политика На Украине утвердили правила написания русских фамилий Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Гаджеты Ноутбук MacBook Pro американского диджея загорелся у него на коленях Пару дней назад у американского диджея White Panda задымился его 15-дюймовый MacBook Pro.

Общество В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.

Политика Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Происшествия В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными «Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Культура Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Происшествия Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.

Космос Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.

Футбол Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.

Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.