Футбол

О чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионовRT на русском 16:18

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За год, прошедший с момента предыдущего финала Лиги чемпионов, «Ливерпуль» стал более стабильной командой и сохранил все свои лучшие качества. Об этом накануне матча с «Тоттенхэмом» в Мадриде заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
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О чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов

RT на русском16:18

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: англичане покоряют Мадрид

Soccer.ru14:25
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