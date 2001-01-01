Футбол
О чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионовRT на русском 16:18
За год, прошедший с момента предыдущего финала Лиги чемпионов, «Ливерпуль» стал более стабильной командой и сохранил все свои лучшие качества. Об этом накануне матча с «Тоттенхэмом» в Мадриде заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
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Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
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Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
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Футбол
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Политика
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Обновлено в 16:22
Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд
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Обновлено в 14:45
Политика
На Украине утвердили правила написания русских фамилий
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Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.
Обновлено в 10:08
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Ноутбук MacBook Pro американского диджея загорелся у него на коленях
Пару дней назад у американского диджея White Panda задымился его 15-дюймовый MacBook Pro.
Обновлено в 09:05
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Политика
Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ
Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Обновлено в 15:53
Происшествия
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«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
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Общество
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Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено 29 мая в 14:47
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 05:04
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено в 07:19