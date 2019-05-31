Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионовLenta.ru 17:04
Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
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Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого.
Обновлено в 16:56
Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество
В сэндвичах на борту самолетов Air France обнаружили бактерии
В сэндвичах с тунцом, которые раздавались пассажирам в салоне самолетов Air France, были обнаружены бактерии, цитирует ТАСС официальное заявление авиакомпании.
Обновлено в 16:09
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено в 15:39
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Кино
Pixar показала первый трейлер мультфильма Onward
Легендарная студия Pixar, ставшая знаменитой после «Истории игрушек» и «В поисках Немо», выпустила первый короткий трейлер своего нового полнометражного мультфильма Onward («Вперёд»).
Обновлено в 15:01
Кино
Шестой сезон «Кремниевой долины» выйдет в этом году и станет последним
Предстоящий шестой сезон сериала «Кремниевая долина» от HBO станет последним. Он выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов.
Обновлено в 15:35
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Общество
Водопровод в Яшалте и футбольное поле для жителей Аршан Булг
Первое затрагивает проблему водоснабжения Яшалты, житель села просил оказать содействие в проведении работ по замене разводящих водопроводных сетей.
Обновлено в 08:35
Политика
Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО
Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Здоровье
В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза
В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладов
С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Футбол
В «Баварии» выступают против реформы Лиги чемпионов
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что Лиге чемпионов не нужны изменения.
Обновлено в 17:15
Авто
Hyundai Creta с начала продаж подорожал на 200 тысяч рублей
Первое подорожание случилось на следующий месяц после старта продаж – в сентябре, когда все комплектации кроссовера, кроме базовой, прибавили в цене по 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:32
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13