Футбол
O Globo: ЦСКА заплатит за Лукаса Сантоса около 2,5 млн евроSports.ru 02:58
Фабиано Фара, агент полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, оценил вероятность перехода игрока в ЦСКА. По информации O Globo, ЦСКА заплатит за трансфер 19-летнего бразильского хавбека около 2,5 млн евро.
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Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
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Происшествия
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Политика
Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей
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«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазинов
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Футбол
Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Обновлено в 00:57
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:46
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Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Политика
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Происшествия
В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки
Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
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Общество
Танцующая матка смутила зрителей Первого канала
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о наследовании пенсии
Госдума планирует рассмотреть закон о страховых пенсионных выплатах.
Обновлено в 04:46
Экономика
Сбербанк опроверг информацию о покупке Rambler Group
Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщали о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.
Обновлено в 08:43
Политика
«Доска позора» появится на сайте Госдумы
Все четыре фракции Госдумы поддержали идею создания «доски позора» на сайте парламента, где будут публиковать заявления депутатов, которые дискредитируют палату и вызывают негативную реакцию в обществе.
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Децл успел назначить главного наследника перед смертью
О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.
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Путин не стал говорить в послании о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания финалиста
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин упомянул, но не стал подробно рассказывать о поддерживаемом Кремлем проекте по кадровому обновлению руководства страны «Лидеры России».
Обновлено в 07:42
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Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента из-за того, что они не смогли принести справку о прививке против кори.
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