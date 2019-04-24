Экономика
ОЗК возглавил замминистра сельского хозяйства Дмитрий СергеевНациональное Аграрное Агентство 00:47
Руководить Объединенной зерновой компанией будет заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев, сообщает «Интерфакс». Прежний глава ОЗК ушел со своего поста после того, как 50 процентов минус одна акция этого объединения перешли от группы «Сумма» к ВТБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Музыка
Соседов в пух и прах разнес идею почтить память Началовой минутой молчания
Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах.
Обновлено в 03:15
Политика
Ким Чен Ын назвал Россию «дружественным великим соседом»
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Космос
На Марсе впервые зафиксировано землетрясение
Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.
Обновлено 23 апреля в 13:47
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
12-летний российский фигурист Максим Белявский на тренировке сумел выполнить прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене
В Австрии неизвестные облили черной краской памятник советским воинам-освободителям. Инцидент произошел на площади Шварценбергплац в Вене.
Обновлено в 03:35
Политика
Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла
В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Политика
Путин обсудит проблему с пожарами в Забайкалье
Обновлено вчера в 06:59
Наука
Ракообразные получили семейное древо возрастом 500 миллионов лет
Исследователи впервые проследили корни крабов, омаров и креветок, чтобы создать семейное древо ракообразных.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера
Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.
Обновлено в 02:23
Политика
У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке
Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 02:56
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Официальный твиттер Кубка Стэнли после вылета столичной команды из розыгрыша обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.
Обновлено в 00:34
Политика
В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.
Обновлено в 03:47
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.
Обновлено в 02:49
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
Политика
«Северный поток-2» сочли невыгодным
Проект «Северный поток-2» может значительно вырасти в цене из-за действий Дании, которая является последней страной, еще не выдавшей разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено в 03:44