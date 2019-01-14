с чего всё началось

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Общество Общество Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей.

Политика Политика Глава НАСА согласился посетить Россию по приглашению Рогозина Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе телеконференции пригласил главу НАСА Джима Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, тот подтвердил готовность приехать, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Космос Космос Специалисты вновь не смогли восстановить связь с аппаратом «Спектр-Р» Специалистам вновь не удалось восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р» во время очередного сеанса связи в понедельник, 14 января.

Происшествия Происшествия В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.

Происшествия Происшествия В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Политика Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии ПЦУ

Политика Политика Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике Длинные новогодние праздники вредят экономике.

Политика Политика Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Происшествия Происшествия В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Политика Политика Россия призвала США отказаться от ультиматумов по ДРСМД Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала американские власти отказаться от ультиматумов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Общество «Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.

Культура Культура Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина Парижская опера (в современной Франции известна как Опера Гарнье) решила отозвать приглашение российскому артисту балета Сергею Полунину принять участие в постановке «Лебединое озеро», которая должна состояться в феврале.

Политика Политика Тимошенко намерена поменять конституцию Украины

Энергетика Энергетика Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Энергетика Энергетика Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.

Автоспорт Автоспорт Николаев стал третьим в зачете грузовиков на седьмом этапе «Дакара»

Экономика Экономика Медведев посоветовал Белоруссии ценить поддержку со стороны РФ Белоруссии нужно ценить поддержку, которую оказывает Россия.

Спорт Спорт Сборная России сыграла вничью с Германией на чемпионате мира Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Германии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира.

Политика Политика МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2» МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Наука Наука Эксперты раскрыли опасность короткого сна Специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований рассказали, чем опасен короткий и неглубокий сон.

Происшествия Происшествия Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский военный назвал способ закончить войну в Донбассе Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.

Происшествия Происшествия Мэр Гданьска умер после покушения 53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.

Политика Политика Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.

Политика Политика США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.

Происшествия Происшествия В Китае человек с ножом напал на прохожих Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, сообщает информационное агентство China News со ссылкой на местные власти.

Происшествия Происшествия Мутко анонсировал ревизию требований к газоснабжению жилых домов Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время в стране будет проведена ревизия норм и требований в сфере газоснабжения жилых домов, действующих в стране на сегодняшний день.

Происшествия Происшествия В жилом доме в Ростовской области взорвался газ Два этажа многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.

Общество Общество Адвокат Харви Вайнштейна не хочет больше защищать своего клиента