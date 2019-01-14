с чего всё началось

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Происшествия Происшествия Пожар в Киево-Печерской лавре потушен

Политика Политика МИД России объяснил переименование Македонии Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.

Политика Политика Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.

Общество Общество Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей "В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бастаева к Дудю и Ивлеевой", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Происшествия В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Космос Космос Восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» не удалось

Происшествия Происшествия В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.

Политика Политика Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.

Автоспорт Автоспорт Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара» Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.

Происшествия Происшествия Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Политика Политика США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.

Авто Авто ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила белорусско-британскому предприятию «Юнисон» приобрести мощности завода General Motors в Петербурге, который был закрыт еще в 2015 году.

Политика Политика ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Происшествия Происшествия Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Политика Политика Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Происшествия Происшествия Ростовские власти заявили о риске обрушения стены дома в Шахтах В процессе разбора завалов многоэтажного жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где прогремел взрыв бытового газа и произошло обрушение, появилась угроза обрушения стены.

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.

Политика Политика Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Спорт Спорт Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.

Общество Общество Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.

Происшествия Происшествия Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

Баскетбол Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ ЦСКА нанес поражение "Химкам" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Происшествия Мэр Гданьска умер после покушения 53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.

Происшествия Происшествия На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".

Происшествия Происшествия Появилась информация о двух новых убийствах геев в Чечне Представители общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» сообщили,что в конце декабря прошлого года в Чечне вновь начались массовые задержания представителей сексуальных меньшинств.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.

Культура Культура Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину Парижская опера решила не сотрудничать с всемирно известным танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его негативных высказываний о полных людях.

Общество Общество Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.

Общество Общество Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.