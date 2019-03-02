Армия и оружие
ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования «химатаки» в ДумеРИА Новости 12:56
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
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с чего всё началось
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума был использован хлор, говорится в докладе на сайте организации.Коммерсантъ12:44
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