Происшествия

«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в МосквеВедомости 03:34

Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».
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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве

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СМИ: число задержанных в Москве стало рекордным за 7 лет

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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с радикальным движением "Талибан".
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Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору

Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
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Два ребенка пропали на реке в Якутии

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Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.
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Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
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СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

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Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Перед открытием на скамейку накинули белую ткань и произнесли речь.
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Счетная палата признала провал пенсионной системы в России

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Мужчина выстрелил в лицо велосипедисту и украл транспорт в Петербурге

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Армия и оружие

Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства.
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