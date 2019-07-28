Происшествия
«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в МосквеВедомости 03:34
Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».
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Происшествия
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Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
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Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
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Армия и оружие
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