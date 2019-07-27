с чего всё началось

По данным «ОВД-Инфо», задержаны 696 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

Армия и оружие Путин принимает главный военно-морской парад России В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Авто В Петербурге на дороге заметили плюшевый автомобиль-собаку Петербуржцы заметили на дорогах автомобиль в виде плюшевой собаки.

Политика СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».

Общество Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Футбол СМИ сообщили игрока, которого Фергюсон рекомендовал купить «МЮ» По информации источника, бывший главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон предложил руководству клуба приобрести хавбека.

Политика В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.

Общество 28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Футбол Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом» Встреча пройдет на ВЭБ Арене, которая вмещает 30 457 зрителей, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Происшествия В Кузбассе ребёнок два месяца ходил с батарейкой в животе В Кузбассе ребёнок получил ожог пищевода из-за того, что два месяца проходил с батарейкой в животе.

Футбол Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака» В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат».

Космос Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон» Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».

Происшествия В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.

Общество Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.

Экономика Названы страны, которые выбирают для отдыха россияне Ранее News.ru писал, что граждане России стали значительно чаще выбирать для путешествий постсоветские страны.