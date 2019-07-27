Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в МосквеКоммерсантъ вчера в 06:54

По данным «ОВД-Инфо», задержаны 696 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
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с чего всё началось
Столичная полиция по данным на 20:00 задержала 779 человек на несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает
 «ОВД-Инфо».
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