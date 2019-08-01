Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человекВедомости вчера в 14:46
МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек. В Москве 3 августа прошла очередная несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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«Приехал в клинику с вещами на случай ареста». Монолог врача, задержанного за участие в мирной акции протеста
Новая газета01 августа в 10:47
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