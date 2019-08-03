К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве. По оценке полиции, участие в мероприятии принимают 350 человек.

Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве

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