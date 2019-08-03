Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в МосквеРБК 08:27
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве. По оценке полиции, участие в мероприятии принимают 350 человек.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В столичные отделы полиции продолжают приезжать следователи
Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», сотрудники СК допрашивали задержанных по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:30
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:56
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. га лесных пожаров в Сибири
Авиация Минобороны России затушила 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 09:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»
Обновлено в 14:48
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»
Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 14:31
Происшествия
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Почти 60 мигрантов спасли у берегов Испании
По меньшей мере 59 нелегальных мигрантов спасли у побережья Испании.
Обновлено в 11:51
Музыка
Умер клавишник Kinks Йен Гиббонс
Бывший клавишник британской группы Kinks Йен Гиббонс скончался 1 августа 2019 года в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада
Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Московскую мастерскую Никаса Сафронова затопило
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.
Обновлено в 14:41
Автоспорт
Даниил Квят квалифицировался 13-м на гран-при Венгрии
Обновлено в 13:05
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Зеленский предложил отменить визы с рядом стран
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами.
Обновлено в 08:03
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49