Футбол
О’Ши объявил о завершении карьеры в свой день рожденияГазета.Ru 10:34
Защитник английского "Рединга" Джон О'Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения, сообщает пресс-служба клуба. Спортсмен планирует уйти из спорта уже в конце этого сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Космос
Магма стала ключом к определению происхождения Луны
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
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Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Футбол
Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей
Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Экономика
Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено в 18:49
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено в 10:23
Политика
Венесуэльская прокуратура начала расследование попытки госпереворота
Прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки государственного переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных.
Обновлено в 22:45
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 22:19
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено в 22:07
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Футбол
Ван Боммел может возглавить «Милан»
Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел может стать новым главным тренером «Милана».
Обновлено в 13:49
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено в 20:35
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено в 22:51
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Фортуна» хочет арендовать Смолова
Обновлено в 14:37