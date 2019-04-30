Футбол

Джон О’Ши завершит карьеру по окончании сезонаРИА Новости 12:11

Бывший защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Джон О'Ши завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
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Экс-защитник «МЮ» О’Ши завершит карьеру по окончании сезона

Sport24.ru11:03

Экс-защитник «МЮ» О’Ши объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Чемпионат11:00

Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ О’Ши объявил о завершении карьеры в конце сезона. Сегодня ему исполнилось 38 лет

Бомбардир.ру10:24

5-кратный чемпион Англии Джон О’Ши объявил о завершении карьеры

Матч ТВ10:15

Джон О`Ши завершит карьеру по окончании сезона

Спорт-Экспресс10:08

Джон О’Ши завершил карьеру. Сегодня ему исполнилось 38 лет

Sports.ru10:30

О’Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения

Газета.Ru10:34
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике в Instagram объявил конкурс на должность своего советника.
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Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
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Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
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Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит»

Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными.
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Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Обновлено в 13:30
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Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости

Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Технологии

Международная компания Group-IB проверит результаты шоу «Голос. Дети»

Гендиректор занимающейся расследованием Group-IB Илья Сачков сообщил, что результаты будут известны в течении месяца.
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Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу

«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.
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Футбол

Ховард: «Надеюсь, „Ливерпуль“ не выиграет АПЛ, пока я дышу»

За два тура до финиша чемпионата Англии "Ливерпуль" отстаёт от "Манчестер Сити" на одно очко.
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«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов

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Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

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Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
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Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
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На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

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В средневековых скелетах британцев нашли следы генетической болезни

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На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
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Йошкар-Олинское соединение РВСН перевооружено на комплексы «Ярс»

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Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
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Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
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