Политика
Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партийРоссийская газета 13:43
На Украине закончилось голосование на внеочередных парламентских выборах. Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
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Общество
Петербург попал в тройку самых трудолюбивых городов России
Петербург попал в топ-3 самых трудолюбивых российских городов.
Обновлено в 10:49
Политика
«Слуга народа» исключила сотрудничество с Медведчуком и Порошенко
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудит вопрос создания коалиции с лидером партии "Голос" музыкантом Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 15:48
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Религия
В Тверскую область с визитом приехал Патриарх Кирилл
21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы Казанской, Патриарх Московский всея Руси Кирилл приехал в Торжок и совершил Божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре - старейшей обители Верхневолжья, а также он познакомится с храмами города и его святынями.
Обновлено в 02:12
Политика
Вакарчук ответил на предложение Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».
Обновлено в 13:52
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Политика
В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
Обновлено в 12:26
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.
Обновлено в 07:30
Энергетика
«Белнефтехим» из-за грязной нефти снизил на 800 млн долларов экспорт продукции
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что, по его данным, поставки в страны некачественной нефти из РФ привели к снижению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 15:44
Происшествия
На проспекте Королева загорелся паб
Обновлено в 14:27
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Авто
В июне продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 26%
Российские дилеры KIA в рамках программы «KIA Уверен» реализовали в июне 619 сертифицированных автомобилей с пробегом – на 26% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 14:06
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Баскетбол
Крис Пол: «В раздевалках НБА не разговаривают о деньгах»
Обновлено в 15:28
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38