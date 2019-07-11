На Украине закончилось голосование на внеочередных парламентских выборах. Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.

Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий

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