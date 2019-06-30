Энергетика
ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%Коммерсантъ 13:20
Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке на 163%, сообщил «РИА Новости» источник в одной из делегаций альянса. Данные представлены на основе расчетов техкомитета.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:50, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено в 14:53
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Спорт
Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске
Обновлено в 15:33
Политика
CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию
Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Кино
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Как «Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 15:37
Общество
Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе
Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Петергофе загорелась Михайловская дача
Днём в воскресенье, 30 июня, в Петергофе загорелась Михайловская дача.
Обновлено в 07:21
Здоровье
В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов
С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Футбол
Сборная Мадагаскара выиграла группу на своем первом Кубке Африки
Сборная Мадагаскара обыграла Нигерию в матче третьего тура группового этапа Кубка Африки-2019 (2:0). Голы забили Лалаина Номенджанахари и Каролюс Андриамациноро.
Обновлено в 13:55
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
Обновлено в 10:00
Политика
Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут краткую встречу 30 июня в демилитаризованной зоне.
Обновлено в 01:25
Наука
У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами
У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Сутормин рассказал, почему выбрал «Рубин», а не «Зенит»
Обновлено в 13:34
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Происшествия
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы
Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался арестован СБУ
Дмитрий Великий был освобожден властями ДНР в одностороннем порядке – его и еще трех пленных солдат ВСУ передали Виктору Медведчуку, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
Обновлено вчера в 11:56
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка
Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00