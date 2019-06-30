ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%Коммерсантъ 13:20

Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке на 163%, сообщил «РИА Новости» источник в одной из делегаций альянса. Данные представлены на основе расчетов техкомитета.

ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

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