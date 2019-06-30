Энергетика

ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%Коммерсантъ 13:20

Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке на 163%, сообщил «РИА Новости» источник в одной из делегаций альянса. Данные представлены на основе расчетов техкомитета.
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На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Газета.Ru11:03

Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+

RT на русском15:15

ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Коммерсантъ13:20

Генсек ОПЕК: Шесть-девять месяцев - хороший диапазон для продления сделки ОПЕК+

ПРАЙМ15:40

Источник: страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана

ТАСС10:57

Сделка ОПЕК+ может быть продлена на полгода — СМИ

REGNUM09:12

Нефть устала от ОПЕК: эксперт предупредил о возможном скачке цен

Московский Комсомолец09:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:50, Вашингтон
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Политика

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Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
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Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
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«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

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Как «Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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Общество

Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Петергофе загорелась Михайловская дача

Днём в воскресенье, 30 июня, в Петергофе загорелась Михайловская дача.
Обновлено в 07:21
Здоровье

В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов

С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Футбол

Сборная Мадагаскара выиграла группу на своем первом Кубке Африки

Сборная Мадагаскара обыграла Нигерию в матче третьего тура группового этапа Кубка Африки-2019 (2:0). Голы забили Лалаина Номенджанахари и Каролюс Андриамациноро.
Обновлено в 13:55
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

Обновлено в 10:00
Политика

Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут краткую встречу 30 июня в демилитаризованной зоне.
Обновлено в 01:25
Наука

У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами

У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Сутормин рассказал, почему выбрал «Рубин», а не «Зенит»

Обновлено в 13:34
Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
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Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Политика

Освобожденный из плена украинец оказался арестован СБУ

Дмитрий Великий был освобожден властями ДНР в одностороннем порядке – его и еще трех пленных солдат ВСУ передали Виктору Медведчуку, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
Обновлено вчера в 11:56
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

Обновлено вчера в 22:09
Политика

Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка

Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
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Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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