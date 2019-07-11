Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.

Происшествия Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Футбол Кудряшов пополнил состав «Сочи» Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ".

Экономика ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.

Футбол Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.

Авто В Сети появились изображения Kia XCeed в кузове пикап Как видно по рендерным изображениям, за основу своего изображения художник взял базовый Kia Ceed, немного увеличил дорожный просвет, а вместо заднего ряда сидений добавил грузовую платформу.

Общество Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.

Происшествия Футбольные фанаты из Алжира разграбили два магазина в центре Парижа В центре Парижа, где выходцы из Алжира отмечали победу своей футбольной сборной, разграблены как минимум два магазина, передает AFP.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России В мае были названы самые востребованные профессии в России.

Политика Президент Бразилии может назначить сына послом в США Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.

Общество Куда поступить с низкими баллами ЕГЭ Для абитуриентов, которые уже знают свои баллы ЕГЭ, но еще не решили, куда будут подавать документы, на «Поступи Онлайн» есть сразу два бесплатных сервиса.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Здоровье Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Общество Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.

Политика Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи Трамп пообещал заглянуть "под каждый камень" и узнать, сколько в стране осталось американцев.

Религия Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).