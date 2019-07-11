Энергетика

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%ТАСС 08:01

Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
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Страны ОПЕК в июне исполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 122%

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