Энергетика

ОПЕК в декабре снизила добычу нефти на 780 тысяч баррелей в суткиРИА Новости 07:12

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в декабре приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, начиная с января 2019 года в течение полугода.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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