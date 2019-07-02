Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости 30 июня в 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
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