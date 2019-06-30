Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

Хартия о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу может быть подписана 24 странами альянса на заседании 2 июля в Вене, сообщил ТАСС в воскресенье источник в секретариате ОПЕК.
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