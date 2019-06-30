Энергетика
ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38
О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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с чего всё началось
Хартия о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу может быть подписана 24 странами альянса на заседании 2 июля в Вене, сообщил ТАСС в воскресенье источник в секретариате ОПЕК.ТАССвчера в 06:11
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