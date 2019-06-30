Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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с чего всё началось

Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

Хартия о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу может быть подписана 24 странами альянса на заседании 2 июля в Вене, сообщил ТАСС в воскресенье источник в секретариате ОПЕК.
ТАССвчера в 06:11

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ОПЕК договорилась по проекту хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+

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Сотрудничество стран-участников ОПЕК+ может стать бессрочным

Красная веснавчера в 06:55

Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»

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Телеканал 360°15:20

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве

Газета.Ruвчера в 06:18

Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ruвчера в 06:14
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Политика

Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
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Происшествия

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Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

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Происшествия

В петербургской квартире нашли полуметрового питона

В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
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Происшествия

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Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
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Правила продажи молочных продуктов изменились в России

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По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
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Голкипер Андреа Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке».
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Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
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Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

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