Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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с чего всё началось

Страны ОПЕК согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с «не ОПЕК»

Государства - члены ОПЕК на заседании в понедельник одобрили проект хартии бессрочного сотрудничества со странами "не ОПЕК". Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.
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