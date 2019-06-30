Энергетика
ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38
О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Государства - члены ОПЕК на заседании в понедельник одобрили проект хартии бессрочного сотрудничества со странами "не ОПЕК". Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.ТАСС14:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой
Обновлено в 14:37
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:30
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом
Внимание публики и фотографов привелекла стильная пара — звезда мировых подиумов Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено в 14:54
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона
Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Интернет
Игра для Android украла личные данные десятков тысяч пользователей
Игру для смартфонов с операционной системой Android уличили в краже данных для входа в аккаунты пользователей Google и Facebook.
Обновлено в 11:05
Политика
МИД отложил отмену виз для граждан Грузии
Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.
Обновлено в 15:23
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Политика
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Космос
«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду
Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Политика
В Госдуме ответили на слова советника Зеленского о русском языке
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий в связи с заявлением представителя президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана о русском языке.
Обновлено в 05:04
Путешествия
В Таиланде введут обязательное страхование для туристов
В Таиланде до конца года введут обязательное страхование для иностранных туристов, пишет Bangkok Post со ссылкой на Комиссию по страхованию.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
Обновлено в 08:15
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
Туск приостановил экстренный саммит Евросоюза
Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе должны были согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского Центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Обновлено в 06:51
Авто
Россиянам снова стала доступна госпрограмма на первый автомобиль
Россиянам снова стала доступна госпрограмма на покупку первого или семейного автомобиля.
Обновлено в 15:02