Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве

Газета.Ru06:18

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничестве

Ореанда-Новости10:38

Хартия ОПЕК+ станет финансовым «козырем» для российской нефти

Экономика сегодня08:58

Сотрудничество стран-участников ОПЕК+ может стать бессрочным

Красная весна06:55

Продление сделки ОПЕК+ может состояться в Вене

Online47.ru21:46

Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ru06:14

Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

ТАСС06:11
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Экономика

Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России»

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 20:55
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Общество

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать выплаты

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что пострадавшим от паводка в регионе уже начали выплачивать компенсацию.
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Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено в 21:35
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Общество

В Чувашии идёт оценка земель населённых пунктов

В Чувашии полным ходом идёт оценка земель населённых пунктов, старт которой был дан ещё в начале года.
Обновлено в 01:32
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
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Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено в 16:08
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Космос

Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию

Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено в 10:18
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
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Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
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Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

«Армия-2019» в ВВО: какую программу показали гостям форума

Сегодня, 30 июня, в Восточном военном округе завершил работу военно-технический форум «Армия-2019».
Обновлено в 11:22
Политика

Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 11:13
Общество

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
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Единоборства

Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.
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«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
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Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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