Энергетика
ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости 10:38
О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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Экономика
Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России»
Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 20:55
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Общество
Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать выплаты
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что пострадавшим от паводка в регионе уже начали выплачивать компенсацию.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено в 21:35
Политика
В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России
Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Общество
В Чувашии идёт оценка земель населённых пунктов
В Чувашии полным ходом идёт оценка земель населённых пунктов, старт которой был дан ещё в начале года.
Обновлено в 01:32
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Футбол
Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено в 16:08
Экономика
Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»
ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Космос
Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию
Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено в 10:18
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам
С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Хоккей
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
«Армия-2019» в ВВО: какую программу показали гостям форума
Сегодня, 30 июня, в Восточном военном округе завершил работу военно-технический форум «Армия-2019».
Обновлено в 11:22
Политика
Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Экономика
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 11:13
Общество
МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев
МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 22:08
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Единоборства
Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.
Обновлено в 21:59
Здоровье
«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака
Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Экономика
Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям
В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56