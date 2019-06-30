Энергетика
ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38
О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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Политика
В Тбилиси прошло массовое шествие
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено 29 июня в 21:01
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
С 1 июля выросли цены на газ для потребителей
С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
Обновлено в 00:35
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы
Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия
Ростовская полиция задержала за вымогательство экс-супругу Цеповяза
Бывшая жена одного из главарей банды Цапка доставлена в донскую столицу Сотрудники ростовских правоохранительных органов задержали на Кубани и доставили в донскую столицу экс-супругу одного из лидеров Кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза.
Обновлено вчера в 02:51
Путешествия
В Таиланде появится обязательная страховка для туристов
В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика
Какие законодательные изменения ждут россиян с 1 июля 2019 года
Сразу несколько законодательных изменений вступят в силу в России в июле 2019 года. Они коснутся пенсий, пособий, ипотеки и других сфер.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Проблему с корсаковским мусором пытаются решить на площадке «Чистая страна»
В ходе совещания, которое прошло на площадке проекта "Чистая страна", его участники подробно обсудили выполнение взятых на себя обязательств.
Обновлено в 00:48
Космос
Астрономы открыли самую маленькую экзопланету телескопа TESS
Обновлено 29 июня в 08:37
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Обновлено вчера в 20:29
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Назван способствующий росту мышц продукт
Выяснилось, что овощ обладает способностью укреплять мышцы и способствует росту мышечной ткани.
Обновлено 29 июня в 21:17
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:40
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Единоборства
Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 04:58