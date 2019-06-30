Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости вчера в 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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Продление сделки ОПЕК+ может состояться в Вене

Online47.ruвчера в 21:46

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничестве

Ореанда-Новостивчера в 10:38

Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ruвчера в 06:14

Сотрудничество стран-участников ОПЕК+ может стать бессрочным

Красная веснавчера в 06:55

ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве

Газета.Ruвчера в 06:18

Хартия ОПЕК+ станет финансовым «козырем» для российской нефти

Экономика сегоднявчера в 08:58

Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

ТАССвчера в 06:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Политика

В Тбилиси прошло массовое шествие

Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено 29 июня в 21:01
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика

С 1 июля выросли цены на газ для потребителей

С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
Обновлено в 00:35
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца

Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия

Ростовская полиция задержала за вымогательство экс-супругу Цеповяза

Бывшая жена одного из главарей банды Цапка доставлена в донскую столицу Сотрудники ростовских правоохранительных органов задержали на Кубани и доставили в донскую столицу экс-супругу одного из лидеров Кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза.
Обновлено вчера в 02:51
Путешествия

В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика

Какие законодательные изменения ждут россиян с 1 июля 2019 года

Сразу несколько законодательных изменений вступят в силу в России в июле 2019 года. Они коснутся пенсий, пособий, ипотеки и других сфер.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Проблему с корсаковским мусором пытаются решить на площадке «Чистая страна»

В ходе совещания, которое прошло на площадке проекта "Чистая страна", его участники подробно обсудили выполнение взятых на себя обязательств.
Обновлено в 00:48
Космос

Астрономы открыли самую маленькую экзопланету телескопа TESS

Обновлено 29 июня в 08:37
Культура

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Обновлено вчера в 20:29
Футбол

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:35
Наука

Назван способствующий росту мышц продукт

Выяснилось, что овощ обладает способностью укреплять мышцы и способствует росту мышечной ткани.
Обновлено 29 июня в 21:17
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:40
Политика

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Единоборства

Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 19:46
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 04:58
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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