Энергетика
ОПЕК+ продлила сделку по сокращению нефтедобычиРосбалт 07:42
Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Как передает РИА Новости, соглашение продлено на девять месяцев, документ подписали 24 страны.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Политика
Путин: среди погибших в пожаре подводников было два Героя России
Во вторник, 2 июля, президент России Владимир Путин назвал «большой потерей для армии и флота» гибель 14 офицеров на подводном научно-исследовательском судне ВМФ.
Обновлено в 14:11
Авто
Редкая модель Nissan Skyline GT-R Nismo Edition выставлена на аукционе
На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1990 года выпуска.
Обновлено в 03:40
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Происшествия
Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги
Британский актёр Джейсон Стетхэм стал участником нового челленджа в соцсетях — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Политика
Зеленский уверен в дипломатическом урегулировании конфликта в Донбассе
По мнению украинского президента, необходимо продолжать санкционную политику по отношению к РФ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решить конфликт в Донбассе получится только политико-дипломатическим путем.
Обновлено в 16:04
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Финансы
ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ
Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Суд вынес приговор члену банды убийц с трассы М4 «Дон»
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
Обновлено в 06:43
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:35
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
СМИ сообщили о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина»
За последнее время из компании "Авиационный комплекс имени Ильюшина" уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
Обновлено в 07:33
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова удивила выбором страны для родов
Несколько последних недель Анастасия провела на океане, не называя страны, где отдыхает.
Обновлено в 09:40