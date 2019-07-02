Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
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Министры стран ОПЕК+ высказались за продление сделки о сокращении добычи нефти
Телеканал 360°30 июня в 16:14
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