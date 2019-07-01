Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцевИнтерфакс вчера в 16:09
ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан. Кроме того, ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения организации.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Происшествия
В Бузулуке злоумышленник пытался похитить тигренка из зоопарка
Обновлено вчера в 23:46
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
ЦВО направил автоцистерны в зону паводка в Приангарье
Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область четыре автоцистерны, предназначенные для подвоза воды жителям подтопленных районов региона.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Совбез ООН обсудит украинский закон о языке
Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Трамп заявил, что Иран «играет с огнём» в ситуации с СВПД
Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Власти Иркутска: МЧС не предупредило о наводнении
Власти Иркутской области не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
«Лион» рассчитывает продать Фекира не менее чем за 30 миллионов евро
Клуб рассчитывает продать игрока летом не менее чем за 30 миллионов евро, сообщает Get French Football News.
Обновлено вчера в 22:49
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Политика
В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Отделение флебологии открылось в дальзаводской больнице
С помощью специального лазера медики проведут первую в истории дальзаводской больницы операцию по удалению варикозного расширения вен.
Обновлено в 02:00
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества
Говоря о потенциале новых видов продовольствия, Муир назвала хорошим знаком изменения в законодательства европейских стран, которые разрешат использовать насекомых для питания человека.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб
Обновлено в 01:46
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Певица Рианна появилась на публике с округлившимся животом
Певица Рианна появилась на футбольном матче с округлившимся животом.
Обновлено в 01:12