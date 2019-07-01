Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13
Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
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Как рынок отреагировал на сообщения о продлении заморозки добычи нефти на девять месяцев
RT на русскомвчера в 13:06
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Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
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Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:05
Кино
Netflix показала образы героев сериала «Ведьмак»
Компания Netflix показала первые кадры сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
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Футбол
Алисон сменил игровой номер в «Ливерпуле»
Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.
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Транспорт
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"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
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У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В «школу губернаторов» впервые попали высокопоставленные силовики
Кто попал в третий поток программы В субботу, 29 июня, на Гребном канале в Москве состоялись гонки на лодках-драконах участников "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
Обновлено в 01:00
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Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Полиция возбудила дело после отравления пассажира такси в Москве
Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК), сотрудники МВД устанавливают личность злоумышленника.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
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Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне
Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
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Общество
В Красноярском крае выросли цены на электричество
С 1 июля в крае выросли цены выросли так.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
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Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
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Общество
В Башкирии прогнозируются небольшие кратковременные дожди
Завтра, 1 июля, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы.
Обновлено 30 июня в 13:58
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
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Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено вчера в 11:43
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Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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