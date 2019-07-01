Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи РоссииТАСС вчера в 19:13
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
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Как рынок отреагировал на сообщения о продлении заморозки добычи нефти на девять месяцев
RT на русскомвчера в 13:06
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
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