Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевРИА Новости 16:03
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
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Переход на защищенную ОС займет шесть лет и на это по приблизительным подсчетам «Ростелекома» потребуется 23,2 млрд рублей.
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С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
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Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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Обновлено в 18:29
Общество
Йошкар-олинские «жрицы любви» попросили Путина о защите
Форум секс-работников России направил в Кремль письмо с просьбой вычеркнуть из Кодекса об административных правонарушениях пункт о трафе за оказание платных интимных услуг.
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Астрономы пообещали жителям западного полушария Земли затмение Солнца
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Обновлено в 18:28
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Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
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Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
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Обновлено в 17:00
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
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Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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