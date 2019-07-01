Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцевИнтерфакс 16:09

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан. Кроме того, ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения организации.
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