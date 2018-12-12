Энергетика
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и 2019 годах
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и 2019 годахТатар-информвчера в 12:42
Организация стран – экспортеров нефти улучшила прогноз по объемам добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декабрьский отчет ОПЕК. Максимума нефтедобычи за постсоветский период РФ достигла в октябре, он составил 11,61 млн баррелей в сутки.
Татар-информвчера в 12:42
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Эхономика: ОПЕК пересмотрела прогноз по росту добычи нефти в России в 2018 и 2019 гг
Эхо Москвывчера в 11:39
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Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено вчера в 11:23
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«Нафтогаз Украины» судится со структурами «Газпрома» и их партнерами в США за $2,6 млрд.
Обновлено 11 декабря в 23:01
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Украинцы рискуют остаться без газа
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Обновлено в 03:46
Энергетика
Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба минестерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика
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Обновлено в 03:08
Энергетика
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Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика
В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ
Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено вчера в 05:43
Энергетика
Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок
Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу
ОАО «Удмуртнефть», дочерняя компания ПАО «НК "Роснефть"», вышло на электронную торговую площадку «ТЭК-Торг».
Обновлено в 04:01
Энергетика
С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей
К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено вчера в 22:13
Энергетика
В Мурманской области изменились цены на бензин
АИ-92 стал дешевле на 1 рубль Как сообщают специалисты Мурманского УФАС России, за период с 03 декабря по 09 декабря в регионе изменились цены на нефтепродукты.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
Реальная зависимость Казахстана от нефти выше официальных данных — эксперт
В 2018 году зависимость бюджета Казахстана от нефтяных доходов окажется выше, чем планировало правительство, заявил и. о. председателя правления АО Halyk Finance, экономист Мурат Темирханов, сообщает 13 декабря издание Tengrinews.kz.
Обновлено в 02:55