Энергетика

ОПЕК сократит добычу вопреки требованиям Трампа
Profinance.ru
04:29

Сегодня экспортеры ОПЕК встречаются в Вене, где планируют договориться об ограничении добычи вопреки требованиям Трампа, которому нужна нефть подешевле. Между тем производители до сих пор не смогли договориться по ключевым деталям сделки.
Profinance.ru04:29

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ОПЕК сократит добычу вопреки требованиям Трампа

Profinance.ru04:29

Россия может столкнуться с американо-китайским блоком

Expert.ru05:51
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

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Обновлено вчера в 11:50
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Обновлено в 06:50
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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