Энергетика Энергетика Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.

Энергетика Энергетика Газпром укрепил позиции на Ямале Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.

Энергетика Энергетика ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Рынок ушел вниз, продают акции банков и нефтяников На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 66,72 рубля (+ 0, 2 %), курс евро пошел вверх на 0,07% и стоит сейчас 75,58 рубля.

Энергетика Энергетика На госшахтах Украины повысили цены на уголь Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило на 10,4% цены на уголь, продаваемый государственными добывающими предприятиями, сообщает 6 декабря УНИАН.

Энергетика Энергетика Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.

Энергетика Энергетика DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

Энергетика Энергетика Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.

Энергетика Энергетика Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.

Энергетика Энергетика США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Энергетика Энергетика Китай готовится возобновить импорт сои из США Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.