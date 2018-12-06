Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
Газета.Ru
08:22

Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Газета.Ru08:22

Подробнее о событии

Reuters: страны ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти

ТАСС08:33

Источник в ОПЕК сообщил о решении сократить добычу нефти

Известия08:31

Reuters: страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Московский Комсомолец08:27

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Газета.Ru08:22

Reuters: Страны ОПЕК договорились снизить добычу нефти

БИЗНЕС Online08:30

СМИ узнали о поездке Новака к Путину для решения вопроса по добыче нефти

РБК05:17

Страны ОПЕК сегодня обсудят вопрос о сокращении добычи нефти

Эхо Москвывчера в 23:05
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Энергетика

Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен

Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.
Обновлено в 07:02
Энергетика

Газпром укрепил позиции на Ямале

Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 06:14
Энергетика

ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года.
Обновлено в 03:33
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 06:06
Энергетика

Рынок ушел вниз, продают акции банков и нефтяников

На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 66,72 рубля (+ 0, 2 %), курс евро пошел вверх на 0,07% и стоит сейчас 75,58 рубля.
Обновлено в 05:49
Энергетика

На госшахтах Украины повысили цены на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило на 10,4% цены на уголь, продаваемый государственными добывающими предприятиями, сообщает 6 декабря УНИАН.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое

Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.
Обновлено в 01:16
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы

Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50
Энергетика

ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38
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