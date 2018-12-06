Сегодня экспортеры ОПЕК встречаются в Вене, где планируют договориться об ограничении добычи вопреки требованиям Трампа, которому нужна нефть подешевле. Между тем производители до сих пор не смогли договориться по ключевым деталям сделки.

Энергетика Энергетика Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК Цены на нефть утром в среду снижаются в преддверии встречи участников сделки ОПЕК+, на которой нефтеэкспортеры обсудят возможность сокращения добычи.

Энергетика Энергетика Медведев рассказал о давлении властей на нефтяников Российские нефтяные компании посчитали себя обиженными из-за отсутствия ожидаемой прибыли на внутреннем рынке на фоне роста цен на нефть, но важнее, чтобы люди могли расплачиваться за бензин, потому власти надавили на нефтяников, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Энергетика Энергетика ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

Энергетика Энергетика Газпром укрепил позиции на Ямале Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.

Энергетика Энергетика ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.

Энергетика Энергетика DEA покупает мексиканскую Sierra Сделку полностью профинансирует компания LetterOne. Sierra Oil & Gas является ведущей независимой мексиканской нефтегазовой компанией.

Энергетика Энергетика Поступления от казахстанских нефтекомпаний в Нацфонд выросли на 63% С учётом всех доходов и расходов, средства Нацфонда в текущем году увеличились на 2 134,8 млрд тенге или 9,3%, до 25 059,3 млрд тенге.

Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

Энергетика Энергетика Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.

Энергетика Энергетика США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.

Энергетика Энергетика Китай готовится возобновить импорт сои из США Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.