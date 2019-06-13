Энергетика
ОПЕК сократила добычу и снизила прогноз роста спроса на нефтьВести.Финанс 08:07
ОПЕК сообщила о сокращении добычи и снизила прогноз роста мирового спроса на нефть из-за эскалации торговых споров. Фото: EPA / NABIL MOUNZER По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2019 г. вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. б / с ниже предыдущего прогноза.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Service06:41
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