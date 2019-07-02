Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Подводники погибли на секретной подлодке
14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в результате пожара.
Обновлено в 11:15
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
Обновлено в 17:22
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Осеннее обновление Windows 10 будет небольшим
Обновление выйдет в сентябре и принесёт разве что новую технологию распространения патчей, которая позволит Windows 10 May 2019 Update установить свежий билд как обычное кумулятивное обновление.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Наука
Гипотеза песочных часов оказалась верна для отдельных органов млекопитающих
Результаты исследования, опубликованного в Nature, согласуются с гипотезой песочных часов, проверенной ранее на целых эмбрионах.
Обновлено в 08:11
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Наука
5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики
Виталий Егоров "Делай космос !", 16 + Покорители далеких планет часто становятся героями книг или фантастических фильмов.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном
Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
Обновлено в 06:28
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Вышла iOS beta 3 для разработчиков
В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено в 15:39
Наука
Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Экономика
Kauppalehti (Финляндия): средний класс России находится в затруднительном положении (Kauppalehti)
Крупнейший частный банк России "Альфа-Банк" утверждает в своем исследовании, что средний класс в России сокращается со скоростью миллион человек в год.
Обновлено в 17:06
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Происшествия
Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне
В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран.
Обновлено в 12:48
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04