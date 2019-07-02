Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти

RT на русском13:33

Нефтяная сделка ОПЕК оказалась угрозой для карманов россиян

Московский Комсомолец13:20

Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев

Татар-информ00:22

Страны ОПЕК+ продлили сделку до апреля и подписали хартию о сотрудничестве

ТАСС07:59

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

РИА Новости06:32

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Телеканал 360°08:41

ОПЕК+ продлил сокращение о добычи нефти

Накануне.Ruвчера в 18:04
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Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Происшествия

Подводники погибли на секретной подлодке

14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в результате пожара.
Обновлено в 11:15
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
Обновлено в 17:22
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Гаджеты

Осеннее обновление Windows 10 будет небольшим

Обновление выйдет в сентябре и принесёт разве что новую технологию распространения патчей, которая позволит Windows 10 May 2019 Update установить свежий билд как обычное кумулятивное обновление.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Наука

Гипотеза песочных часов оказалась верна для отдельных органов млекопитающих

Результаты исследования, опубликованного в Nature, согласуются с гипотезой песочных часов, проверенной ранее на целых эмбрионах.
Обновлено в 08:11
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Наука

5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики

Виталий Егоров "Делай космос !", 16 + Покорители далеких планет часто становятся героями книг или фантастических фильмов.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном

Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
Обновлено в 06:28
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Гаджеты

Вышла iOS beta 3 для разработчиков

В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено в 15:39
Наука

Создан браслет, помогающий контролировать эмоции

Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Экономика

Kauppalehti (Финляндия): средний класс России находится в затруднительном положении (Kauppalehti)

Крупнейший частный банк России "Альфа-Банк" утверждает в своем исследовании, что средний класс в России сокращается со скоростью миллион человек в год.
Обновлено в 17:06
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Происшествия

Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне

В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Обновлено в 16:08
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER

Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
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