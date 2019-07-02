Сообщили источники Bloomberg и Reuters ТАСС со ссылкой на Bloomberg и Reuters пишет, что страны ОПЕК согласовали продление соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев. Заседание проходит в Вене, ранее пролонгацию на 9 месяцев 1 июля согласовал министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.

Страны ОПЕК согласовали сделку ОПЕК+ еще на 9 месяцев

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