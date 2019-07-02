Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Происшествия
СК начал проверку по факту гибели подводников при пожаре
Следственный комитет России (СК) начал проверку по факту гибели подводников в исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин поручил защитить бизнесменов от необоснованных арестов
Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил проработать практику необоснованных арестов предпринимателей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой появился в России
Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo Reno Z выполнен из металла и стекла.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Арсенал» и «Пршибрам» не выявили победителя
«Арсенал» сыграл вничью с чешским клубом «Пршибрам» в товарищеском матче.
Обновлено в 12:30
Авто
Honda показала серийный электромобиль Honda e
Стало известно, что первая серийная электрическая модель японской компании Honda e будет обладать 150-сильным электродвигателем при максимальном крутящем моменте, равном 300 Нм.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Боливии зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса
На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.
Обновлено в 09:29
Космос
Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году
Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
Обновлено в 09:58
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
В Нижнем парке Липецка избавятся от аттракционов
Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.
Обновлено в 11:36
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо
Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Молодоженов перед свадьбой обяжут посещать психиатра
Обновлено в 11:16
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Обновлено в 10:41
Общество
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»
Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена
Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 12:16
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20