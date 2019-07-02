Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Страны ОПЕК+ продлили сделку по добыче нефти на девять месяцев

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Газета.Ru11:17

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Татар-информ00:22

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

ТАССвчера в 19:13
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