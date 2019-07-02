Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Телеканал 360°08:41

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

РИА Новости06:32

Страны ОПЕК+ продлили сделку по добыче нефти на девять месяцев

Московский Комсомолец06:23

ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти

Газета.Ru06:31

Страны ОПЕК+ продлили сделку до апреля и подписали хартию о сотрудничестве

ТАСС07:59

Cтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев

Татар-информ00:22

ОПЕК+ продлил сокращение о добычи нефти

Накануне.Ruвчера в 18:04
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Президент России поручил правительству по итогам прямой линии повысить зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС до 24 000 рублей, а с 2020 года — до 32 000 рублей.
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Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

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Кандидата в депутаты по муниципальному образованию «Черная речка» Александра Шаталина избили неизвестные возле здания избирательной комиссии.
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Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
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Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
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Происшествия

Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле

Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Назван способ избавиться от сонливости на работе

По словам Полуэктова, значительно снижает сонливость физическая активность.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

У Николая Баскова скончался отец

Обновлено вчера в 09:38
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество

Новые правила продажи молочной продукции вступили в силу

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Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Из России в Грузию сбежала полковник полиции

Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
Обновлено в 09:53
Общество

Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии

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Обновлено в 10:34
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

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Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Военные обеспечат пострадавших в Иркутской области питьевой водой

Обновлено вчера в 22:48
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке

Обновлено в 08:54
Происшествия

Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек

Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
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В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

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Театры

Труппа Волковского театра просит уволить директора

Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
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Авто

Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

Согласно результатам исследования, меньше всего теряет в цене Toyota RAV4, который после трех лет эксплуатации сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,6–92,5%. Второе место в рейтинге занимает Kia Sportage, который сохраняет от 72 до 92% стоимости.
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