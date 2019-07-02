ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

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