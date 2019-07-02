Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин поручил поднять зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС
Президент России поручил правительству по итогам прямой линии повысить зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС до 24 000 рублей, а с 2020 года — до 32 000 рублей.
Обновлено в 10:34
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Кандидата в муниципальные депутаты избили в Петербурге
Кандидата в депутаты по муниципальному образованию «Черная речка» Александра Шаталина избили неизвестные возле здания избирательной комиссии.
Обновлено в 08:41
Интернет
Следующая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы
Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
Обновлено в 03:19
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Назван способ избавиться от сонливости на работе
По словам Полуэктова, значительно снижает сонливость физическая активность.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
У Николая Баскова скончался отец
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество
Новые правила продажи молочной продукции вступили в силу
С понедельника, 1 июля вступает в силу постановление Правительства России от 28 января текущего года, в котором вводятся новые правила продажи молочной продукции в магазинах страны.
Обновлено 30 июня в 23:41
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Из России в Грузию сбежала полковник полиции
Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
Обновлено в 09:53
Общество
Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии
27-летняя Маргарита Грачева, которая стала известной после трагического случая, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Военные обеспечат пострадавших в Иркутской области питьевой водой
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:54
Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Согласно результатам исследования, меньше всего теряет в цене Toyota RAV4, который после трех лет эксплуатации сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,6–92,5%. Второе место в рейтинге занимает Kia Sportage, который сохраняет от 72 до 92% стоимости.
Обновлено в 10:45