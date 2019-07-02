ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".

Политика Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.

Общество Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд» Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Политика Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.

Происшествия На Украине во время тренировочного полета разбился самолет Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

Политика Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Кино Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.

Шоу-бизнес Полина Гагарина с мужем отпраздновали романтическую годовщину в Париже Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков устроили себе небольшой отпуск и отправились в самый романтичный город земли — Париж.

Происшествия Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.

Общество Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Культура Ведущие архитекторы показали лучший в мире жилой дом Жюри ежегодной премии AR House 2019 назвало лучший в мире жилой дом.

Политика Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем "уже начались" после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в минувшие выходные, сообщает CNBC.

Футбол Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-офф Матч 3-го тура групповой стадии Кубка Африки Гвинея-Бисау – Гана закончился со счетом 0:2. Голы на счету нападающего Жордана Айю и полузащитника Томаса.

Политика Зеленский рассказал, что Трюдо вдохновил его заняться политикой Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо стал одним из людей, которые вдохновили его пойти в политику.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».