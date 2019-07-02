Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:34
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет
Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд»
Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».
Обновлено в 14:22
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Футбол
Маркизио может вернуться в «Ювентус»
Обновлено в 16:11
Политика
Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России
Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Кино
Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом
В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Полина Гагарина с мужем отпраздновали романтическую годовщину в Париже
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков устроили себе небольшой отпуск и отправились в самый романтичный город земли — Париж.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Наука
Пентагон разработал систему идентификации личности по сердечному ритму
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:36
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Культура
Ведущие архитекторы показали лучший в мире жилой дом
Жюри ежегодной премии AR House 2019 назвало лучший в мире жилой дом.
Обновлено в 15:31
Политика
Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем "уже начались" после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в минувшие выходные, сообщает CNBC.
Обновлено в 04:55
Футбол
Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-офф
Матч 3-го тура групповой стадии Кубка Африки Гвинея-Бисау – Гана закончился со счетом 0:2. Голы на счету нападающего Жордана Айю и полузащитника Томаса.
Обновлено в 14:06
Политика
Зеленский рассказал, что Трюдо вдохновил его заняться политикой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо стал одним из людей, которые вдохновили его пойти в политику.
Обновлено в 15:00
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52