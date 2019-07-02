Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцевRT на русском вчера в 16:16
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Гаджеты
Вышла iOS beta 3 для разработчиков
В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Авто
Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1
Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).
Обновлено в 06:58
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Политика
Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в сентябре 2016 года беседовал с сотрудниками ФБР.
Обновлено в 23:13
Общество
Хогвартс на районе: новосибирцам предложили выбрать, какую школу построят их детям
Проект школы, которую построят на месте существующего здания гимназии, — типовой.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода
В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 16:21
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран с безвизовым въездом
Отмечается, что в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира.
Обновлено в 07:28
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Общество
Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат
Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Обновлено в 22:07
Транспорт
«Ведомости»: причиной запрета рейсов в Прагу стало давление Минтранса России на власти Чехии
Минтранс не выполнил просьбу Йелинека, что чиновник посчитал «давлением» и сообщил, что если Россия нарушит двустороннее соглашения от 2005 года и не выдаст разрешение на пролет через Транссиб, то Чехия вернется к соглашению от 1966 года между СССР и Чехословакией, которое допускает только два рейса в день от одной авиакомпании.
Обновлено в 13:30
Авто
Jeep спасает Compass
Пятиместный Jeep Compass появился на мировом авторынке в 2016 году: презентация произошла в Бразилии.
Обновлено в 13:32
Политика
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
Обновлено в 19:19
Общество
За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники
Спутники позволят получить четкую картинку нарушений, увидеть даже регистрационные номера транспортных средств, а также получить координаты мест, где идет незаконная ловля.
Обновлено в 20:00
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).
Обновлено в 15:59
Гаджеты
При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение
По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Власти США начнут печатать бланки для переписи без графы «гражданство»
Администрация США начнет печатать бланки опросов к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы «гражданство».
Обновлено в 19:16
Общество
Рыбам придётся попотеть, а Весам отключить телефон
Ваша усталость негативно сказывается на продуктивности и эмоциональном состоянии, поэтому исправьте это.
Обновлено вчера в 13:00