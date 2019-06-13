Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС вчера в 07:24

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

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Интерфаксвчера в 07:23

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:32
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Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
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В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину

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На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
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Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
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В Белоруссии казнили заключённого

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Авто

Kia показала новый кроссовер для РФ на видео

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
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Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
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Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

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Обновлено в 00:24
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
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Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Экономика

Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий

Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
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Одноклубник Головина продолжит карьеру в Германии

Защитник «Монако» Ронаэль Пьер-Габриэль стал игроком «Майнца».
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Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

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Экономика

Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов

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Происшествия

В Дагестане задержали редактора газеты «Черновик»

В сообщении говорится, что утром 14 июня в доме редактора «Черновика» прошел обыск, после чего его самого увезли в следственное управление СКР по Дагестану.
Обновлено в 03:16
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Происшествия

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.
Обновлено в 01:57
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Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях

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Обновлено вчера в 20:10
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

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Обновлено вчера в 23:00
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