Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС вчера в 07:24
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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По итогам мая страны ОПЕК выполнили план по снижению добычи нефти на 142%
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