Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС вчера в 07:24

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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МЭА изменило прогноз спроса на нефть в 2019 году

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Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

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