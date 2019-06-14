Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС вчера в 07:24
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:48, Вашингтон
Происшествия
Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Происшествия
Правозащитники сообщили о казни осуждённого за убийство в Белоруссии
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
В ДНР в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Обновлено в 16:26
Политика
Киев не сможет обмануть Международный суд в Гааге
Киев пытается обманом выиграть у России суд в Гааге. Однако арбитраж не намерен идти на поводу у Незалежной.
Обновлено в 13:58
Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»
Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
Обновлено в 16:34
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами
Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Политика
Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
Обновлено в 15:25
Религия
Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Xiaomi представила убийцу комаров
Обновлено в 10:49
Общество
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.
Обновлено в 09:28
Футбол
Россиянки уступили Чехии в товарищеском матче
Женская сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46