Энергетика
ОПЕК ожидает роста добычи нефти в России в 2019 году на 1,6%Rambler News Service вчера в 06:40
Согласно докладу ОПЕК, добыча нефти в России в 2018 году составила 11,35 млн баррелей в сутки. Таким образом, добыча нефти в стране в 2019 году может возрасти на 180 тыс. баррелей в сутки, или на 1,6%.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 06:41
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Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
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Создатели большого квартала у ЦПКиО застроят промышленную зону на Сортировке
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Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
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