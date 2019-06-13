Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС 07:24

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

Коммерсантъ16:32

Страны ОПЕК в мае выполнили план по снижению добычи нефти на 142%

Интерфакс07:00

ОПЕК ухудшил оценку роста мирового спроса на нефть

Росбалт08:06

По итогам мая страны ОПЕК выполнили план по снижению добычи нефти на 142%

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Добыча ОПЕК достигла минимума за девять лет

Ведомости09:05

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ТАСС07:24

ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году

Rambler News Service06:41
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Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

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С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
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Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
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Политика

Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что запрос американских властей на экстрадицию в США Джуллиана Ассанжа был им подписан.
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Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

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Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
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Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Великобритании продают тюрьму для ведьм за четверть миллиона евро

В Великобритании небольшое здание, которое когда-то было средневековой тюрьмой для людей, обвиняемых в колдовстве, теперь стало уютным домом и выставлено на продажу, сообщает Live Science.
Обновлено в 17:06
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Энергетика

Индексы Уолл-стрит растут после инцидента в Оманском заливе

Основные индексы фондового рынка США растут в ответ на подъем нефтяных цен из-за инцидента в Оманском заливе, 13 июня передает агентство Reuters.
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Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Gazeta Wyborcza (Польша): Польша — США, или дилеммы лидера (Gazeta Wyborcza)

Польша вошла в число важнейших союзников США, стала государством, в которое Америка (по меньшей мере на словах) хочет направлять инвестиции, с которым хочет делиться своими технологиями.
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На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Футбол

«Ростов» объявил о возобновлении сотрудничества с adidas

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки adidas.
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Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

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Обновлено в 16:06
Экономика

Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
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Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе

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Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы Раменского района

Адвокат Артем Сарбашев подтвердил, что Московский городской суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова.
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
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Авто

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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
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