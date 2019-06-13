Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС 07:24
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
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ОПЕК понизила прогноз по росту поставок нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Service06:41
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика
В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам
С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:55
Культура
Вячеслав Бутусов получил звание Заслуженного артиста России
Музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации" указом Президента Владимира Путина, который появился на официальном интернет-портале правовой информации к вечеру 13 июня.
Обновлено в 15:51
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Политика
Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что запрос американских властей на экстрадицию в США Джуллиана Ассанжа был им подписан.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Политика
Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину
Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Великобритании продают тюрьму для ведьм за четверть миллиона евро
В Великобритании небольшое здание, которое когда-то было средневековой тюрьмой для людей, обвиняемых в колдовстве, теперь стало уютным домом и выставлено на продажу, сообщает Live Science.
Обновлено в 17:06
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Энергетика
Индексы Уолл-стрит растут после инцидента в Оманском заливе
Основные индексы фондового рынка США растут в ответ на подъем нефтяных цен из-за инцидента в Оманском заливе, 13 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:23
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Политика
Gazeta Wyborcza (Польша): Польша — США, или дилеммы лидера (Gazeta Wyborcza)
Польша вошла в число важнейших союзников США, стала государством, в которое Америка (по меньшей мере на словах) хочет направлять инвестиции, с которым хочет делиться своими технологиями.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Футбол
«Ростов» объявил о возобновлении сотрудничества с adidas
«Ростов» на своём официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки adidas.
Обновлено в 16:52
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Футбол
Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе
Обновлено в 15:30
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы Раменского района
Адвокат Артем Сарбашев подтвердил, что Московский городской суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Авто
На видео показали новый кроссовер Kia Seltos
Ранее производитель уже опубликовал официальные рендеры салона нового кроссовера, где, в том числе, будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11